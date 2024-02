Eesti laskesuusataja tuli juunioride EMil taas pronksile

We have new sprint medalists at the Junior Open European Championships in Jakuszyce 🇵🇱🤩



🥇🇦🇹 Lara Wagner

🥈🇫🇮 Sonja Leinamo

🥉🇦🇹 Anna Andexer



🥇🇫🇮 Arttu Heikkinen

🥈🇵🇱 Marcin Zawol

🥉🇪🇪 Jakob Kulbin



📷Koksarovs/IBU #biathlon pic.twitter.com/cFZUGjyQpP