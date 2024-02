GALERII | Taas Otepääl vaid kuningale alistunud Ilves: Jarl ütles, et olen kuradima kiire

Kas mäetunnetus on täielikult tagasi? „Sel mäel tundub, et on. Mingi ime läbi. Ei tea kunagi, mida järgmised mäed toovad. Praegu elan hetkes ja naudin seda. Ülitore on võistelda, kui pole rõvedat sabinat sees. Pigem ootan, et saaks juba uuesti teha. See on selle asja juures kõige suurem fun.“

Kuivõrd homme on ka veel võistluspäev, varajasem pealekauba, siis šampanjapudeli kork peab veel päevakese vastu pidama. „Hooaeg on veel ees, aga väikse šampanjaklaasi võib endale lubada küll,“ märkis Ilves.

Ilves kiitis ka kodupubliku toetust ning märkis, et Otepääle tulles ei mõelnud ta, et võiks üldse poodiumile tulla. „Ega alguses ei eeldanud, et siin üldse midagi tuleb. Aga vahepeal on nii ka päris huvitav võistlema tulla, kui pole mingeid ootusi. Publik on uskumatu. Tornis võttis rahva kaasa elamine teistelgi sportlastel näo muigele. Siin ka raja ääred pluss staadion. Fantastiline – aitäh kõigile, kes siin olid!“

Täna etapivõidu teeninud Riiber tunnustas hea võistluse puhul ka Ilvest. „Ta on tõesti hoos. On näha, et ta naudib kodus [võistlemist] – nagu mina Holmenkollenis. Mul oli täna raske päev. Kui tahan teda homme võita, siis pean andma endast parima, sest ta liigub [tõusvas] joones. Tahan väga, et ta oleks tipus, aga [võit] maitseb paremini siis, kui see tuleb teenitult. Seega kavatsen temaga võidelda. Eks ole näha, mis homme saama hakkab,“ sõnas Riiber intervjuus ETV-le.

Enne suusasõitu:

Olgugi et Ilvese äratõukekiirus (81,7 km/h) oli kõikidest lähirivaalidest aeglasem, korvas ta õhus selle suurepärase lennutehnika ja iseäranis laitmatu maandumisega. See andis 97-meetrise hüppe eest stiilihinded 19 ja 19,5 ning möirgava kodupubliku ees hüppevõistluse esikoha.

„Sel mäel olen vähemalt enesekindluse leidnud,“ naeratas eelmisel nädalavahetusel Seefeldis hüpetega hädas olnud, kuid nüüd Otepääl uue hoo leidnud Ilves. „Tegelikult ma ei mõtlegi, mida ma tehniliselt teen. Võtan oma hea asendi sisse ja lihtsalt kütan sealt välja..“