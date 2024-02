Austraalia ujumistähe järgmine siht: purustada dopingumängudel maailmarekord. Preemia miljon dollarit

32aastase James Magnusseni siht silme ees on selge – 50 meetri vabaujumise maailmarekord peab saama tema omaks. Austraallane ei löö kinnisidee elluviimisel risti ette, vaid on võtnud nõuks selle täita (peaaegu igasuguseid) vahendeid valimata.

„Kavatsen dopingut kasutada. Täiega. Ja ületan rekordi poole aasta jooksul,“ kuulutas Magnussen BBC vahendusel.

Magnusseni koduses auhinnakapis ilutseb kaks maailmameistrivõistluste kuldmedalit. Mõlemad võitis ta 100 m vabaujumises, ühe aastal 2011 ja teise 2013. MM-tiitlite vahelisel hooajal tuli ta Londoni olümpiamängudel samal distantsil teiseks. Samuti on Magnusseni medalikogus kaks olümpiahõbedat ning MM-kuld ja kaks hõbedat teateujumistest. Karjääri kuulutas ta lõppenuks viie aasta eest.

50 meetri maailmarekord on juba üsna vana ja pika habemega: see (20,91) kuulub aastast 2009 brasiillase Cesar Cieloni nimele. Magnusseni isiklik tippmark võrdub ajaga 21,52 – ehk teisisõnu, kärpida tuleb üle poole sekundi, mis sprindis võrdub vaat et valgusaastaga. Eriti arvestades, et Magnussen on sportlaskarjääri tegelikult juba lõpetanud...

Kuid ei sellest hullu. Austraallane on tänavu otsustanud kaasa lüüa võistlusel nimega The Enhanched Games – maakeelde tõlgituna võiks see näiteks kõlada „Tõhustatud mängud“.

Nagu nimigi viitab, puudub sel jõuproovil igasugune dopingukontroll. Otse loomulikult ei pääse ükski seal püstitatud tulemus (seda enam maailmarekord) ühtegi (rekordi)tabelisse, kuid annab võimaluse kombata inimvõimete piire. The Enhanced Games on pälvinud nii sportlastelt, olümpialiikumise edendajatelt kui ka näiteks tervishoiutöötajatelt rohkelt kriitikat, kuid toimub sellest hoolimata.

Mängude ellukutsuja ja president on Austraalia sündinud ja Londonis elav meelelahutusärimees Aron D’Souza. Ta kinnitas, et Magnussenile on välja pandud miljoni dollari (umbes 930 00 euro) suurune preemia, kui maailmarekord langeb.