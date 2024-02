Aegade üks edukamaid kergejõustiklasi lõpetab pärast olümpiat karjääri

Jamaica sprinter, kes on kuulunud maailma absoluutsesse paremikku üle 16 aasta, selgitas, et tema otsuse taga on perekond.

„Pole ühtegi päeva, kus lähen trenni mõttega, et mul on sellest kõrini. [Aga] mu poeg vajab mind. Olin enda abikaasaga koos juba enne seda, kui võitsin 2008. aastal [olümpiakulla]. Ta on minu nimel pidanud ohverdama. Oleme tiim. Ning olen saanud kõike seda teha tänu toetusele, mis olen neilt saanud. Usun, et nüüd võlgnen neile selle,“ lausus Fraser-Pryce intervjuus portaalile Essence.com.