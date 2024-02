NOVE MESTO MM | Tomingas ja Ermits jõudsid sprindis 25 parima sekka, prantslannadele nelikvõit

Ta läbis lamadestiiru puhtalt ning hoidis veel teisel ringil 11. kohta. Püsti lastes tuli Eesti esinumbril aga sisse kaks eksimust ning trahviringide järel langes ta 27. kohale. Kolmanda ringiga õnnestus Tomingasel siiski neljast konkurendist uuesti mööduda.

„Arvestades eelnevaid päevi, siis tegelikult isegi pigem kordaläinud [võistlus],“ kommenteeris ta ise oma etteastet ETV2 otse-eetris. „Lamades on mul tegelikult päris hea stabiilsus tekkinud. Püsti on natuke keeruline, tundsin, et täna läksid lasud üles.“

Tomingas oli suusarajal paremuselt 18., kaotades parimat minekut näidanud prantslannale Justine Braisaz-Bouchet'le 1.19,5ga. Võrreldes konkurentidega läbis ta hästi teise ringi, kus oli suusaaja poolest 14. (+21,4).

„Siis polnud veel motivatsioon ära kadunud,“ lausus Tomingas enda teise ringi kohta. Ta lisas, et suusatamine on Nove Mestos siiani kulgenud rakselt. „Kuidagi ei taha see rada mulle sobida.“

Tomingas jäi kokkuvõttes sprindisõiduga siiski rahule. „Olin sellest pettumuste jadast, mis on siin kuhjunud, ennast väga auku trampinud. Ja olin valmis juba hooaega lõpetama. 0+2 ja koht jälitus[sõidus] on kindel – ma arvan, et okei,“ tunnistas ta.

Suurepärase sõidu tegi Regina Ermits, kes jäi norralanna Ingrid Landmark Tandrevoldiga jagama 25. kohta (+1.56,6). Ta eksis kaks korda lamadestiirus, kuid läbis püstitiiru puhaste paberitega ning näitas suurepärast minekut suusarajal, kus oli paremuselt 21. (+1.28,1).

„Mul olid täna imelised suusad. Kohe esimesel ringil oli nii, et pean nendele suuskadele au andma ja ei saa lihtsalt kehvasti sõita. See oli lihtsalt nii hea võimalus. Tundsin tänu suuskadele ennast hästi. Lamades laskudest on nii kahju: üks kord, kui pakutakse nii hästi, siis lihtsalt ei kasuta võimalust. Aga olin täna natuke pabinas ka,“ tõdes Ermits pärast sõitu ETV2 otse-eetris.