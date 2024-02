Rootsis võitu kaitsev Tänak: anname endast parima, et taas eesotsas olla

Hooaja avaetapil Monte Carlos neljanda koha saanud Hyundai piloodi sõnul on Umea linna ümbruses peetav ralli igati meeldiv.

„Enamasti on seal kesksel kohal sooritusvõime. Teed on kerged ja lamedad, seega ei koorma need autot, mis teeb kiiruse kätte saamise lihtsamaks. Varem on meil Umeas läinud hästi ning tahaksin lumevalle ja jäiseid teid uuesti näha. Rootsis on lumevallid rohkem toeks kui riskiks. Pimeduses toimuvad katsed on alati raskemad. Seal ei näe suurt midagi, mõnikord ainult seda, mida näitavad tuled. Ning kuna sõidame ka lumel, siis võib ootamatult hakata sõitma külg ees. Teisalt peegeldab lumi hästi [valgust], seega ütleksin, et seal on lihtsam sõita kui näiteks mudases Walesis. Eesmärk on sõita hästi. Võitsime siin eelmisel aastal ning anname endast parima, et taas eesotsas olla,“ lausus Tänak meeskonna pressiteate vahendusel.

Hyundai pealik Cyril Abiteboul loodab, et tiimil õnnestub Rootsis võita. „See on MM-kalendris ainus lumeralli ning oleme sellistel teedel esimest korda pärast eelmise aasta [algust]. Tahame jätkata pärast avaetapi võitu sama hooga ning kuna Thierry [Neuville] ja Ott on varem [Rootsis] triumfeerinud, siis teame, et meil on selleks potentsiaali. Tahame võimalikult hästi finišeerida, seega meie suurim eesmärk on olla nädalavahetuse lõpuks poodiumi kõrgeimal astmel,“ sõnas prantslane.

Thierry Neuville'ile tunduvad Rootsi teed olevat raskemad kui Tänakule, ent temagi tahab seal võidelda kõrgete kohtade nimel.

„Eeldame, et Rootsis on palju lund ja väga külm. Eelmisel aastal tulime [selliste tingimustega] küll toime, aga varasemalt on meil seal raskem olnud. Auto peab olema võimalikult täpne, et efektiivselt ühest kurvist teise liikuda. Lumevallid on muidugi suureks riskiks. Puhtalt sõitmine, rehvide hoidmine ja rajapositsioon on kõik faktorid, mis võivad teha ralli väga raskeks, aga eelmisel aastal oli avapäev väga võrdne. Olen alati Rootsi rallit nautinud, seega sihime tugevat tulemust,“ kinnitas belglane.