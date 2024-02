Venna edusse oma panuse andnud Andreas Ilves: mäe all on alati kõige jubedam vaadata!

Andreas saabus juba hommikul kella 9 paiku Otepääle, et ametisse asuda. Kella 17 paiku võis ta Tehvandi suusahüppemäe jalamil rahulolevalt nentida, et päev sai vanema venna hooaja ja tegelikult ka karjääri parima – Kristjan Ilves on ennegi olnud MK-etapil teine, aga mitte kordagi esimene – koha näol fantastilise kulminatsiooni.

„Väga ülevad emotsioonid, äge on!“ sõnas Andreas Õhtulehele.