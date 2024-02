GALERII | Hea suusasõidu teinud Ilves sihib Otepää MK-etapi parimat kohta: „Jalad pole just suurepärases konditsioonis, aga kui rada on kiire, siis pole hullu.“

Kohast olulisem on see, et kaotus suusadistantsi võitjale Jarl Magnus Riiberile (Norra) oli vaid 2,4 sekundit ehk mäel algab kõik sisuliselt nullist, sest punktidesse ümber arvutatuna on Ilvese kaotus 0,6 punkti. Üks meeter Tehvandi 97 meetri mäel annab kaks punkti.