VIDEO | Eestlaste meeskonnakaaslane tegi Euroliiga ajalugu

„Olen väga rahul, et saime selle võidu,“ rääkis päevakangelane kohtumise järel ajakirjanikele. „Minu meeskonnakaaslased tegid tegelikult ära raskema osa asjast, nad leidsid suurepäraselt viskekohti. Olen neile tänulik ja olen tänulik peatreenerile, et ta usub minusse. Panen samamoodi edasi!“

29aastane mängumees ei hakanud salgama, et rekord on tema jaoks eriline.

„See tähendab palju, eriti mulle,“ tõdes ta. „Olen kuulnud palju jutte sellest, et ma ei ole mingi õige mängujuht. Ma loodan, et nüüd inimesed nägid: see on mu loomulik positsioon!“

„See esitus näitas, millist tüüpi mängija ta on – isetu. Ta ta teeb mida iganes vaja on, et meeskond võidaks. Ta on uskumatu ning tema tänane esitus oli üks parimaid, mida ma olen kunagi näinud. Ja ma olen õnnelik, et selline tüüp on minu meeskonnas ning ma ei pea tema vastu mängima,“ pajatas Howard.