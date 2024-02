Thomas Häberli pärast vanade tuttavatega kokku loosimist: oleks võinud minna paremini, ütleme nii

Neist Rootsi ja Aserbaidžaan on Eesti koondise jaoks vägagi tuttavad vastased, sest kuuluti ju samasse alagruppi ka eelmisel aastal peetud EM-valikturniiril. Paraku neist mängudest liiga häid mälestusi meie meestel pole: Rootsile kaotati kodus 0 : 5 ja võõrsil 0 : 2 ning aseritega tehti võõrsil 1 : 1 viik, kuid kodus saadi 0 : 2 kaotus. Rootsi koondisega peeti hiljuti ka Küprosel ka maavõistlusmäng, kuid et tegemist polnud FIFA ametliku mängupäevaga, rivistusid väljakule mõlema riigi B-koondised ja täit tõde too rootslaste 2 : 1 võit ei peegelda. Slovakkiaga kohtusime viimati 19 aastat tagasi, kui MM-valiksarjas saime Kesk-Euroopa tiimilt 1 : 2 ja 0 : 1 kaotused.