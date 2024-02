VIDEO | Keset turniiri peatreeneri vallandanud Elevandiluurannik jõudis vähi seljatanud ründaja väravast finaali

Nigeeria koondise portugallasest peatreener Jose Peseiro, kelle suhtes puudus enne turniiri näidatud viletsate tulemuste tõttu ka kohaliku alaliidu usaldus – vallandamisest pääses ta üksnes seetõttu, et Nigeeria jalgpalliliidul polnud raha, mida talle kompensatsiooniks maksta tulnuks – kiitis mängujärgsel pressikonverentsil mõistagi oma hoolealuseid ja nende sisu: „Meie meeskonnal on vägev vaim ja kõik võitlesid üheskoos. Tõsi, pärast seda, kui lõuna-aafriklased lõid viimasel minutil penaltist 1 : 1, siis ma nägin, et poisid on hädas. Kuid enne lisaaega kutsusin ma nad kokku ja süstisin neile uut enesekindlust. LAVil on väga hea meeskond ja nad tekitasid meile palju probleeme, kuid usun, et me väärisime finaalipääsu.“