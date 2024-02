Pead puhastanud Kristjan Ilves: „Mul on alati Otepää mäega kana kitkuda. Mida rohkem hüppan, seda hullemaks läheb.“

Mõlemas tänases treeningvoorus kogus ta kolmanda koha väärilise punktisumma, proovivõistlusel (PCR) oli 99,5meetrise hüppega neljas, kuid liidrist vaid kaheksa sekundi kaugusel. Tasub silmas pidada, et nende tulemuste kasutamise oht on nädalavahetusel keskmisest suurem, sest ilmateade lubab laupäevaks ja pühapäevaks tuulist ilma.

Ilves tunnistas proovivõistluse järel, et tunnetas isegi selle soorituse tavalisest priskemat kaalu. „Eriti vaadates [laupäevast] ajakava, kui meil on hüpete algusest suusatamise stardini tund ja 45 minutit. Nii, kui tuul mängima hakkab, pannakse PCR peale. Üks hea hüpe on olemas, sellega olen poodiumimängus. Mitte, et ma tahaks, et midagi ära jääks, aga vähemalt on mingi kindlus olemas,“ arutles ta.