ÕL VIDEO | Kas Otepää MK suusarada murrab Õhtulehe reporteri kondi?

Kristjan Ilvese kirjeldus muutis reporteri ärevaks. „Kiired laskumised“ polnud sõnapaar, mida puuduliku tehnilise pagasiga harrastaja tahtnuks kuulda. Ka mündi teine pool, et tõusud olla pigem sõbralikumat laadi, ei mõjunud veenvalt. Tippsportlastele ehk küll, aga kuidas elab A-kategooria tõusu, mille jooksul rada kerkib ca 300 meetriga 30 meetri võrra, üle lihtsurelik?

Muide, üks võtmekoht olla Ilvese hinnangul staadionile laskumine, kus tasub olla grupis esimene-teine, sest lõpusirge on lühike ning U-kurviga. See tähendab, et kolmanda-neljandana ei pruugi lihtsalt enam olla võimalik võidukonkurentsi sekkuda.

Vaata videost, kuidas kulgeb rada suusataja vaatevinklist.