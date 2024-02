Eesti rahvusnaiskonna uueks peatreeneriks saab Andres Toobal

Eesti võrkpalliliidu president Hanno Pevkur sõnas pressiteate vahendusel, et uueks juhendajaks saav Toobal on end juba mõne aastaga väga hästi tõestanud. „Andres on endise sidemängijana tark ja ka tasakaalukas, et suuta oma ideid mängijateni viia. Ta on naiste koondise juures töötanud kahe itaallasest peatreeneri abilisena ja saanud ka Itaalia koolkonna teadmisi, lisaks on tal endise tippmängijana tugev kogemustepagas. Olen kindel, et Andresel on ka koondise liikmete seas piisavalt autoriteeti ja naiskond suudab eeloleval suvel näidata sama võitluslikke esitusi nagu möödunud aastal Hõbeliigas ja kodusel EMil.“

Andres Toobal on Eesti naiste koondise juures abitreenerina tegutsenud alates Lorenzo Micelli ajast ehk 2020. aastast. Nüüd tundus õige hetk, et pakutud peatreenerirolli proovida, ütles endine sidemängija.

„Ma tegelikult ütlesin nii Alessandrole kui ka mõnedele mängijatele juba eelmisel aastal, et abitreenerina ma ei jätkaks, vaid pühenduksin pigem perele. Aga et Alessandro otsustas mitte jätkata, siis kuigi valikut oli ka välismaalt uue juhendaja osas, siis oleks olnud kahju kogu tehtud tööd mitte jätkata. Oleks mõistlik edasi minna, et noored saaksid sama süsteemi järgi jätkata. Ja eks tunnetasin ka teatud kohustust, sest olen abitreenerina neli aastat tööd teinud ja ka mängijate usalduse teeninud, ehk et nüüd oleks aeg ise proovida,“ kommenteeris Toobal, kellega sõlmitakse 2+1 leping ehk kui kvalifitseerutakse Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile, leping pikeneb.

„See on kahtlemata korralik väljakutse ja uus roll. Sellised muutused toovad mugavustsoonist välja ja panevad tegutsema. Kindlasti ei alusta me nullist ehk jätkame seniste põhimõtete järgi ja see peaks mängijate jaoks olukorra mugavamaks tegema. Aga muidugi on mul ka enda ideed, mida ellu viia ja mida senised juhendajad pole ehk proovinud. Prioriteet pole sel aastal tulemus, vaid, et mängijad saaksid areneda ja et tulevikus mängitaks rohkem väljas. Proovime taset tõsta ja samm-sammult paremaks saada,“ lisas uus juhendaja.

Abitreeneritena aitavad Toobalit Marko Mett ja Valdis Radionenkov, füsioterapeut on Annabel Kutman, ÜKE-treener Krete Junson, statistik mänedžer Mihkel Sagar, arst Mari Arak.