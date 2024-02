NOVE MESTO MM | Norra valitsemisaeg lõppes, Eesti jäi suurest eesmärgist enam kui poole minuti kaugusele

Regina Ermits (12.): „Hea meel, et jõudsin neist (Kanadast ja Tšehhist) lõpuga ikka mööda pressida. Püstitiirus olid nii head olud, ei üks möödalask oli lubamatu lohakus. Aga 12. koht on kokkuvõttes täitsa tipp-topp. Muidugi ootame ikka seda esikümmet. Ju siis järgmine kord tuleb.“

Peatreener Stefan Lindinger: „Nägime, et 10. koht ei jäänud väga kaugele ja et selle saavutamine on võimalik. Täna sai saatuslikuks varupadrunite liiga suur arv. Rõõmustas Regina viimane vahetus ja lõpuspurt, negatiivselt üllatas aga, et Tuuli ei suutnud rajal näidata loodetud kiirust.“