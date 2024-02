Eesti – Leedu kossuetenduse eel: Žalgirise mehed on kohal, usutavasti ka meie Euroliiga duo. „Aga Baskonia puhul tuleb alati valmis olla üllatusteks.“

„Tänane seis on lihtne ja selge: ametlikud kutsed on saadetud, foon on positiivne, mehed tahavad tulla... Aga Baskonia puhul tuleb alati valmis olla üllatusteks,“ lausus Eesti koondise mänedžer Raido Roos Kotsari ja Raieste tuleku kohta.

Positiivse fooni loob muutus Euroliiga kalendris - koondisemängudeks seal tehtud kolmenädalane paus tekitab eelduse, et korvpallurid saavad minna kodumaa au kaitsma.