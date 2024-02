TEENETEMÄRK 2024 | Rahvaspordi edendaja Urmo Raiend: see uudis oli ühtaegu naljakas ja šokeeriv

President Alar Karis annab tänavu 151 inimese seas riigi teenetemärgi ka rahvaspordi edendajale Urmo Raiendile (56), kes on ligi 30 aastat korraldanud sündmuseid, mis motiveerivad inimesi rohkem sporti tegema ja liikuma. Uhke tunnustus tuli talle ootamatult, kuid andis märku, et midagi on nende aastate jooksul järelikult õigesti tehtud.