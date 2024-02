TEENETEMÄRK 2024 | Presidendi tunnustus tekitas Tanel Kangertis hulganisti küsimusi

Endine rattaproff Tanel Kangert (36) oli parajasti toimetamas oma rattapoes, kui sai teada, et on pälvinud president Alar Kariselt riigi teenetemärgi. „Ma ei tea, tööpäev sai veits hoogu juurde,“ vastas Kangert naerusuiselt, kui oli kuulnud spordireporterite stampküsimust, et kuidas siis uudise valguses tunne on.