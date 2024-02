Vägeva tippmargi püstitanud USA sprindistaar võtab sihikule kõik Usain Bolti maailmarekordid

Maailma kiireim mees Noah Lyles näitas möödunud nädalavahetusel Bostonis, et on teinud taas suure sammu edasi. Kui varem peeti ameeriklase nõrkuseks stardiosa, siis nüüd 60 meetri distantsil välja joostud isiklik tippmark 6,44 on aeg, millest on ajaloo jooksul vähesed olnud kiiremad. Endale omase enesekindluse ja ambitsioonikusega ütles ta pärast vägevat etteastet, et tahab suvel võita Pariisi olümpial kolm kuldmedalit ning purustada ka kolm maailmarekordit.