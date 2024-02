Tuuli Tomingas läheb MMil lasketiiru uue suhtumisega: mul peab seal olema suva!

„Viimastel aastatel, kui olen hakanud sporti suhtuma maksimaalse tõsidusega, on sellega kaasnenud harjumus tiiru tulles kõik oma sammud põhjalikult läbi mõelda. Soov saada kogu aeg järjest paremaks ja paremaks on lihtsalt niivõrd suur! Paraku kasvab see võistlusolukorras ülemõtlemiseks, mis ei aita soorituse õnnestumisele ilmselgelt kuidagi kaasa.“

Niimoodi kirjeldab Tuuli Tomingas protsessi, mis on tinginud teda kummitanud ebakingluse lasketiirudes.

Samas selgitab ta, millise hoiakuga püüab tulejoonele minna kolmapäeval Nove Mestos algaval MMil.