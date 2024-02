Ralliekspert: Tänak võib hetkeseisuga olla rahul

Üle-eelmisel nädalavahetusel peetud hooaja avaetapil sai Hyundai piloot mootoriprobleemi kiuste neljanda koha. Poodiumikoha nimel ta võidelda ei saanud, kuid lahkus rallilt 15 punktiga. Eelmisel neljal aastal sealt nii palju punkte teenida ei õnnestunud.

Tänak kinnitas pärast Monte Carlo etappi portaalile DirtFish, et auto on võidusõitmiseks piisavalt võimas. „Seda on tegelikult päris lihtne juhtida ning isiklikult ütleksin, et esimene ralli ei läinud meil kõige halvemini. Alguses olime kahtlemata pisut raskustes ning me ei suutnud suurt midagi õigesti teha. Kuigi [laupäev] ja [pühapäev] olid pisut paremad. Viimasel katsel polnud seadistus hea, mistõttu see eriti hästi ei õnnestunud. Kuid muidu oli kõik okei.“

Eestlasel läks reede hommikul kaduma vähemalt 40 sekundit, kui ta tegi katsel pirueti ning sõitis teelt välja. „Rikkusin [seisu] esimestel päevadel ise ära. Meil kadus igasugune võimalus kellegagi võistlemiseks ning pärast seda pidime lihtsalt finišisse jõudma,“ tunnistas Tänak.

Evans kirjutab, et ralli lõpetamine oli tõepoolest oluline, sest aastatel 2020-2022 ei õnnestunud tal Hyundai sõitjana kordagi Monte Carlos finišisse jõuda. Kuna Tänak jahib sel hooajal oma teist MM-tiitlit, ei saanud ta selles olukorras riskida.

2019. aasta maailmameister ise oli DirtFishiga vesteldes tuleviku suhtes positiivselt meelestatud. „Pean veel ise asjad paika saama. Aga näen, et ma pole sellest kaugel. Peame Horvaatiaks [kus toimub järgmine kruusaralli] paremini valmistuma, kuid kindlasti saime [Monte Carlos] hea kogemuse, õppides autot tundma ja kogudes kilomeetreid.“

Tänak lisas: „See auto on kindlasti konkurentsivõimeline. Meil on veel mõned teemad, mille üle arutleda. Usun, et arenguruumi on veel üsna palju, aga eelmise aastaga on laotud korralik põhi.“

Evans tõi välja, et kuna Tänak on pidanud viimasel kaheksal aastal pidanud hooaega alati uue autoga alustama, siis on esimesed etapid alati olnud neile rasked.