Suusahüppaja Kaimar Vagul läks mäele kaheaastaselt ning ehitab enda unistusi nüüd Saksamaal. Neljapäeval tuleb enda parim anda juuniorite MMil

„Eks inimesed toona ütlesid ikka, et see on hull, mis te teete. Väiksena oli eesmärk Kaimarile lihtsalt suusatamist tutvustada, kuniks ma nägin, et poiss ei karda midagi ja temas võib olla annet. Nii läksime samm-sammult hüppetorni poole. Ükski õnnestumine ei tule ilma suure tööta. Eks tagasilööke tuli siis ja esineb praegugi, aga see käib spordi juurde,“ sõnas treenerist isa Virgo Vagul.

Möödunud aasta lõpus teenis ta Ruka kontinentaalkarikasarjas 29. koha ning piisavalt punkte, et osaleda esmakordselt suusahüpete MK-sarjas. Seda kogemust peab Vagul siiani hindamatuks. „See oli ikka meeletu, kuidas 16 300 inimest mäe all karjusid ja neid oli reaalselt hüppetorni kuulda. Seal osalemine andis kõvasti motivatsiooni ning nüüd on pikk tee minna ja vaja trenni teha,“ rääkis suusahüppaja. Kõige rohkem peab ta enda sõnul tähelepanu pöörama füüsisele ning liikuvusele.

Üks asi, millega treener praegu kõvasti vaeva näeb, on toetajate ja lisarahastuse leidmine, sest mitmetes võistlussarjades on etapid maailmas igal pool laiali. Kuna Kaimar on veel noor, siis tema nime nii hästi veel ei teata ja ennast tuleb esmalt üles ehitada.

„Väga raske on toetajaid leida, mind aitab selles palju Kaarel Nurmsalu. Nii palju kui võimalik, aitavad ka Eesti olümpiakomitee ja suusaliit. Aga võistluste maailmakaart on väga lai, alustades Ameerikast või Jaapanist, lõpetades Norraga. Oleme pidanud palju valima, kuhu üldse saame minna ning praegu on Aasia või Ameerika täiesti välistatud. Kuna meie kalender loksub paika asukohtade põhjal, siis üheski sarjas ei õnnestu kõiki etappe läbi käia ja see annab lõpuks üldarvestuse madalama koha,“ selgitas Virgo Vagul.