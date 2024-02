Kalev/Cramo jätkas võidumarssi, kuid Martin Dorbek tunnistas, et viimased mängud pole väga veenvad olnud

„Rütm on natuke paigast läinud, uued mehed on tulnud – ja ei saagi kogu aeg 30 punktiga võita, selge on see, et selliseid tõuse ja mõõnu tuleb igal hoojal sisse. Aga kui koos sellega tulevad ikkagi ka võidud, on see turniiritabeli jaoks igal juhul hea, sest meie eesmärgiks on põhiturniiri võit,“ lausus Dorbek.