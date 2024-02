WRC promootor soovib järgmise aasta kalendrisse tuua kaks uut rallit

Tänavu koosneb MM-sari 13 etapist, kuid promootor on juba mõnda aega mõlgutanud mõtteid 14 osavõistlusest koosnevast hooajast. Ent ka juhul, kui see järgmisel aastal teoks peaks saama, tähendab see korraldajate seas olulisi vangerdusi ning mõned tänavustest sarja võõrustavatest riikidest seda järgmisel aastal teha ei saa. Teatavasti on juba kindel ka see, et 2025. aastal on MM-etapiks taas Rally Estonia, mis tänavu sõidetakse EM-etapina.