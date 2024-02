Farss Hongkongis: Miami Inter varjas peaaegu mängu lõpuni, et Messi väljakule ei jooksegi

Kui Eesti jalgpallisõbrad võisid rõõmustada, et Hongkongi liiga tähtede meeskonna ainsa värava Lionel Messi koduklubi Miami Interi puuri lõi Henri Anier, siis Hongkongi inimesed alates tavalistest fännidest kuni valitsuseni välja on püha viha täis. Mitte sellepärast, et Hongkongi tiim kaotas mängu 1 : 4, vaid sellepärast, et Messi väljakule ei jooksnudki.