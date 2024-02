Laskesuusatamise MMi võõrustavat Nove Mestot räsis tugev torm, võistluskeskus ja suusarajad suleti

Nagu vahendavad koha peal viibivad Norra rahvusringhäälingu (NRK) ajakirjanikud, murdis torm puid ning laskesuusastaadion sai tõsiseid kahjustusi. Seda kinnitas ka rahvusvaheline laskesuusaliit (IBU) oma avalduses.

„Halbade ilmastikuolude (eriti tuule) tõttu on areen saanud ulatuslikke kahjustusi. Et tagada võistlusteks vajalikud tingimused, tuleb lähipäevadel palju tööd teha," seisab avalduses.

IBU spordidirektor Daniel Böhm lisas NRK-le, et kinni pandi ka kõik suusarajad. Seejuures ei pidavat Nove Mestos vaatamata plusskraadidele ja vihmasadudele lumega probleeme olema – rajad olevat kõvad ja varus olevat veel 50 000 kuupmeetrit lund – kuid muret teevad raja lähedal murdunud ja ohtlikus seisus ehk kohe-kohe murduma hakkavad puud. Böhmi sõnul annavad saemehed tööle pihta, et ohtlikud puud langetada. Samuti on tuul rajale ja metsa lennutanud silte ning reklaamtahvleid. Kulisside taga spekuleeritavat lausa võimalusega, et kolmapäevane segateatesõit lükatakse edasi neljapäeva peale.

„Olud on kohutavad,“ ütles NRK laskesuusaekspert Ola Lunde otsesõnu. „On olnud väga tuuline ning ka lumi on räpane. Ehk lihtsalt: siin on praegu halb olla.“