Hirmsa kadalipu läbinud Eva-Lotta Kiibus lõpetas pika võistluspausi

Möödunud aasta veebruaris sai ta arstilt karmi diagnoosi: mõlema jala sääreluud on tabanud väsimusmurd, millest täieliku taastumise eelduseks oli kahe kuu pikkune treeningpaus. „See on ühe spordihinge ja iluuisutaja jaoks terve igavik,“ märkis Kiibus detsembris Instagrami tehtud postituses.

Arvestades, et tervis on tal tõrkunud juba aastaid, olnuks lihtne tippspordist taanduda, aga Kiibuse jaoks ei tulnud see variant kõne alla.