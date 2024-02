Kristjan Ilves alustab Seefeldi minituuri viimast suusasõitu viiendalt kohalt

Kuna minituuril on kasutusel ka boonussekundite süsteem, siis tähendab see seda, et vahed on murdmaadistantsi eel üsna suured. Esimesena pääseb rajale Norra äss Jarl Magnus Riiber, tema järel saavad lähte austerlased Johannes Lamparter (+0.18), Stefan Rettenegger (+0.40), Thomas Rettenegger (+0.42) ja viiendana Ilves (+1.02). Meie mehe järel kuuendana stardib sakslane Manuel Faisst (+1.09).