NFLi karjäärile joone alla tõmmanud Margus Hunt liigub juba uues suunas: mingil määral on elu ära kindlustatud, kuid oleks igav niisama istuma jääda

„Kaks aastat on möödas ja enam ma sealt välja ei tule. Nüüd olen ma endine sportlane,“ ei häbene kuni kolmapäevani Eestit külastav 36aastane Hunt välja öelda. „Kui aasta viimasest mängust mööda sai, siis oli juba teada, et rohkem pakkumisi ei tule. Kuni selle hetkeni ikka lootsin, sest keegi võib ju vigastada saada ja treenerid teavad, mida ma teinud ja milleks suuteline olen. Nende jaoks oli mu vanus juba liiga suur. Kuna eriti vigastusi ei tulnud, siis polnud mul midagi teha.“

Keskmine Ameerika jalgpalluri karjäär vältab 3,3 aastat. Kaitsemängijatel nagu Hunt on see natuke pikem, aga üheksa hooaega on siiski müstiline saavutus. Seejuures on imekspandav, et kange Eesti mees tuli sellest karjäärist läbi sisuliselt ilma vigastusteta.

NFLis üheksa aastat kõlab siiamaani sürreaalselt