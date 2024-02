Bullsi superstaar võttis vastu otsuse, mis võib mõjutada ka Drelli väljakule pääsemist

LaVine on sel hooajal olnud pidevalt kimpus vigastustega. Detsembris ei saanud ta üldse väljakule ning jaanuari keskel tegi ta viga hüppeliigesele, misjärel on taas vigastuspausi pidanud. Kõrge hüppega ääremängija, kelle keskmisteks näitajateks on sel hooajal tulnud 19,5 punkti ja 5,2 lauapalli, otsustas, et aitab kannatamisest ning uuel nädalal ootab teda ees operatsioon. Sellest taastumine peaks aega võtma neli kuni kuus kuud, nii et käimasoleval hooajal teda enam platsil ei näe.

NBA asjatundjad on juba pikemat aega spekuleerinud, et Bulls kaupleb LaVine'i ja koos temaga ka DeRozani tiimist ära. Nüüd aga tundub, et LaVine ikkagi (veel) kaubaks ei lähe, sest ühelt poolt pelutab võimalikke kosilasi kindlasti 28aastase mängumehe pikk vigastuspaus, teisalt on juba varem osutatud ka sellele, et koos LaVine'iga peaks uude klubisse liikuma ka tema palgamaksed – need pole aga sugugi väiksed summad, sest 2022. aasta juulis sõlmis ta Bullsiga viieaastase lepingu koguväärtusega 215 USA dollarit.

„Ta tunneb, et see otsus on tema tervisele parim,“ vahendas ESPNi portaal Bullsi peatreeneri Billy Donovani sõnu. „Mulle tundub, et ta tegi kõik endast oleneva, et [operatsioonita] väljakule tagasi pääseda, kuid tema jalavaevus on ikkagi selline, et ta sai aru: tal pole mingit võimalust mängida nii, nagu ta ise sooviks. Ja see valmistas talle tohutut pettumust.“