Kriisa hooaja parim mäng Lääne-Virginiat kaotusest ei päästnud

Lääne-Virginia peatreener Josh Eilert kurtis kohtumise järel reporteritele, et hätta jäädi ründelauas ja vastaste kiirrünnakute pidurdamisel – teise võimaluse ja kiirrünnakute punkte kogunes BYU-le lõpuks 27. „Kui teed kaitses selliseid vigu ega saa lauapalle kätte, siis on taolise meeskonna vastu väga raske,“ nentis Eilert.

Ta tunnistas ausalt, et Traorega ei saadud kuidagi hakkama. „Ta tegi hiilgavat tööd. Pidime otsustama, kas katta teda ühe või kahe mehega, kuid et tema kõrval oli neli viskajat, tekkisid teda kahekesi kattes uued probleemid. Aga au ja kiitus talle,“ tunnustas Eilert.

Lääne-Virginia on võitnud 8 ja kaotanud 14 mängu. Big 12 konverentsis on nende saldo 3-6, millega ollakse konverentsis eelviimasel ehk 13. kohal. BYU (3-4) on üheksas.