Hooaja parima tulemuse saavutanud Aigrol ei vedanud teises voorus tuulega: see tõi emotsiooni alla

„Suusahüpped on selline ala, kus ilma ja eriti tuule vastu ei saa. Täitsa huvitav võistluspäev,“ tõdes Aigro võistluse järel pressiteate vahendusel, et tingimused olid täna rasked.

Ta lisas: „Teine hüpe oli tegelikult tehniliselt isegi parem. Aga eks see hea positsioon esimese vooru järel jääb kripeldama. Täna ei vedanud teises voorus tuulega, mis tõi emotsiooni natuke alla.“

Selle üle, et kaks tiimikaaslast tulid esikolmikusse, oli ülimalt hea meel ka Aigrol. „Päev oli super. Teades Forfangi, siis tean, kui tähtis see poodium talle oligi. Eks endalgi kiskus all emotsionaalseks. Samuti oli Sundalil esimene poodium – pole sõnu,“ sõnas ta.