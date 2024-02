Hyundai pealik lubas pakkuda Tänakule järgmiseks MM-ralliks paremat autot

Autoralli MM-sarja hooaja avaetapil Monte Carlos jättis neljanda koha saanud Ott Tänaku esitusele jälje mootoriprobleem. Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul tunnistas, et nad oleksid pidanud seda vältima, ja lubas, et Rootsi rallil on eestlase kasutada masin, mis sobib tema sõidustiiliga paremini.