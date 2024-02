OTSE: MM-piletit jahtiv Hausenberg loovutas tõkkesprindiga punkte, kuid jätkab teisena

Hausenberg tõukab esimesel katsel 14.02, mis on seitsmevõistluse sees tema parim tulemus. Tšernjavski lennutab seitsmekilose raudmuna 14 meetri ja 63 sentimeetri kaugusele. Isikliku rekordi püstitamisel oli ta tulemus 14.49. Malm tõukab 10.98.

Hans-Christian Hausenberg on kuulitõukes jõudnud uuele tasemele.

Skotheim piirdub avakatsel 13.93ga. Strasky tõuke pikkuseks mõõdetakse 14.05. Liidriks läheb Beckers, kelle tulemus on 15.64.

Hausenbergi teine katse on kehvem kui esimene ja ta astub üle. Samamoodi tegutseb ka Tšernjavski. Malmil tuleb natuke juurde - 11.26. Pešic tõukab 15.40 ja tõuseb teiseks. Skotheim saab kaks sentimeetrit lisaks - 13.95.

Hausenbergi kolmas katse on 13.62, aga see ala läks tal igati kiiduväärselt. Tšernjavski astub ka kolmanda katse üle. Malm juurde ei saa, 10.98. Skotheim tõukab viimasel katsel 13.84, mis tähendab, et selle alaga loovutab ta pisut punkte. Pešic lajatab 16.27!