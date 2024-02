OTSE: Hausenbergi MMi lootus kustus teivashüppega

Hausenberg ületas algkõrguse 4.54 esimesel katsel ja jätab 4.64 vahele. Nii et tema järgmine kõrgus on 4.74, mis alistus kohe avakatsel. 4.94 ületas Hausenberg teisel katsel. 5.04st ta jagu ei saanud, mis tähendab, et MMile pääsemise lootus on kustunud.

„Minu jaoks on kõige tähtsam, et ta on terve,“ rääkis 25aastase tartlase treener Harry Lemberg. „Tehniliselt on ta praegu veel krobeline. Usun, et kahe nädala pärast on seis juba parem ja ta ületab Eesti meistrivõistlustel 5.20-5.25.“