Hausenbergi MMi lootus kustus teivashüppega: füüsiliselt olen hea, tehniliselt rabe

25aastane tartlane polnud eriti pettunud, et sise-MMi pääse jäi saamata. „Ma ei mõtle sellele, mul on veel aastad ees. Järgmisel talvel peaks jälle MM olema,“ lausus Harry Lembergi õpilane.

1000 meetri kohta ütles Hausenberg, et pool maad oli päris lõbus joosta. „On paar kohta, mis annavad tunda. Kui need saab targemate inimeste abiga korda, siis tulevad ka oodatud ajad,“ säilitas ta optimismi.

Välihooaja eesmärkidest ei tahtnud Hausenberg veel täpselt rääkida. „Kümnevõistluses on mul kaheksa ala korras. Loodan, et varsti saab ka 400 ja 1500 meetri jooksu paika. Ma ei ütle, et teen 8500 punkti, kuid 8100-8200 on reaalne tulemus,“ arutles ta ning lisas, et juuni alguses toimuvale EMile on võimalik pürgida kaugushüppajana.