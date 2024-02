Raha puudumine paneb rattad seisma. Isegi kodune Otepää Talveralli osutus Virvese jaoks liialt kulukaks

Rallimaailm on armutu. Karussellil tiirlemiseks on vaja oskuseid, õnne, aga eelkõige raha. Viimasega annab paljutki kompenseerida. Juunioride MM-tiitel andis Virvesele 2023. aastal võimaluse sõita kaasa neljal Rally2 rallil, millele sai ta oma vahenditest lisada veel kaks. Millal algab Virvese jaoks uus rallihooaeg, on jätkuvalt lahtine.