Hiljuti ülipika kaotuseseeria lõpetanud Kalev jäi Tartule kindlalt alla. Jaanuaris puhkusel viibinud peatreener Klandorf: mina pere arvelt küll järeleandmisi ei tee

Mullu Eesti-Läti korvpalliliiga põhiturniiril 30 mängust vaid seitse võitnud Tallinna Kalevil on käimasolev hooaeg kulgenud veelgi nukramalt. Tabelis on neil hetkel kirjas kolm võitu ja 18 kaotust. Pärast kindlat allajäämist Tartu ülikoolile Õhtulehega vestelnud meeskonna peatreener Kalle Klandorf usub aga, et praegu läheb neil kõik paremuse poole.