NBA treenerite otsus jättis Leedu, Läti ja Soome kossufännidele tühjad pihud

Kõigepealt teatati tähtede mängu algviisikud. Need moodustusid fännide, NBA mängijate ja meediaesindajate hääletuse põhjal ja seal suuri üllatusi ei olnud: läänekonverentsi algviisikusse pääsesid LeBron James (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Phoenix Suns), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Luka Doncic (Dallas Mavericks) ja Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) ning ida omasse Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) ja Damian Lillard (Bukcs). Tõsi, suure tõenäosusega jääb mängust kõrvale NBA valitsev MVP Embiid, kes vigastas hiljuti põlvemeniskit.

Reedel said 30 NBA treeneri hääletuse põhjal selgeks ka need mehed, kes pääsevad varupingile. Läänes on nendeks Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Anthony Davis (Lakers), Devin Booker (Suns), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Stephen Curry (Golden State Warriors), Paul George (Clippers) ja Karl-Anthony Towns (Timberwolves), idas aga Jaylen Brown (Celtics), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Jalen Brunson (New York Knicks), Bam Adebayo (Miami Heat), Julius Randle (Knicks), Tyrese Maxey (76ers) ja Paolo Banchero (Orlando Magic).

Loomulikult on leedulased püha viha täis, et kolmel tähtede mängul osalenud Domantas Sabonis (Sacramento Kings) seekord valituks ei osutunud. Ja põhjusega püha viha täis: Kings hoiab läänekonverentsis viiendat kohta, kusjuures tiimi üheks veduriks on kahtlemata Sabonis. Ta on liiga parim lauapallide hankija, esimene kaksikduublite ja teine kolmikduublite arvestuses. Jooksvas MVP reitingus hoiab ta seitsmendat kohta. Leedu krepsinis.lt portaalis öeldakse otse: Sabonise eemale jätmine tähtede mängult on otsekui kõrvakiil.

Samal seisukohal on ka Kingsi peatreener Mike Brown.

„On selge, et igaüks, kes on NBAs näinud Domantase ja De'Aaroni (Kingsi punktimasin De'Aaron Fox, kes jäi samuti üllatuslikult valikust välja – toim) esitusi, oleks pidanud nad valima selleaastasele tähtede mängule,“ kommenteeris Brown Andscape'i portaalile. „Nad mängivad uskumatul eliittasemel. Igal aastal jääb tähtede mängult eemale neid, kes seal mängimist väärivad, kuid praegu on minu jaoks tegemist küll räigelt vale asjaga.“

Sabonis since January 1st:



20.8 PPG

14.5 RPG

9.0 APG

66.5 FG%

71.4 3P%



Leading the league in rebounds assists in that stretch. https://t.co/mNmF3q0zfM — StatMuse (@statmuse) February 1, 2024

Mullu Zion Williamsoni vigastuse tõttu tähtede mängus lausa algviiskusse kuulunud Lauri Markkanen on tänavugi pannud kokku korraliku statistika (23,6 punkti ja 8,7 lauapalli mängu kohta), kuid et tema koduklubi Utah Jazz on läänekonverentsis kümnendal kohal, märkis Ilta-Sanomate korvpalliajakirjanik Tommi Hannula oma kommentaaris, et Markkaneni eemale jäämist võis ka oodata – kuigi tegelikult oleks ta seda kohta väärinud.