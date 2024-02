„MOTOORNE RAHUTUS“ | Lewis Hamilton Ferrarisse: kellele on see kasulik ja mis saab edasi?

1. veebruaril 2024 sai maailm teada, et söör Lewis Hamilton ei esinda tulevukus enam Mercedes-Benzi tiimi, millega ta on võitnud kuus MM-tiitlit. 2025. aastast tõmbab söör selga punase sõiduülikonna ja istub Ferrarisse. Iseenesest ei olegi see fakt ju nii üllatav, viimase kahe aasta jooksul on Hamiltoni ja Ferrarit seostavaid kuulujutte regulaarselt esile kerkinud. Seegi kord ilmusid kõigepealt välja kõlakad mitte just väga tõsiselt võetavates väljaannetes-portaalides, ent kõigest mõne tunniga võtsid need täiesti konkreetse kuju ja jäi oodata veel vaid ametlikku kinnitust.