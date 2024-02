Ogier avameelselt lähedase kaotamisest: jõudsin haiglasse liiga hilja

Ogier tahtis eelmisel nädalavahetusel väga võita – see olnuks talle kümnendaks Monte Carlo ralli triumfiks. Ent kui tavaliselt paistab prantslane silma muljet avaldava keskendumisvõimega, siis nüüd oli selgelt näha, et miski valmistab talle tõsiselt muret.

Viienda kiiruskatse järel võitles Ogier pisaratega. „Paistab, et olen veel elus. Oleme siiamaani olnud raskustes. Mul on olnud keeruline nädal, kuid annan endast parima,“ tunnistas ta pärast katset finišiintervjuus.

Ogier avalikustas pühapäeval, et vahetult enne rallit oli surnud üks tema pereliige. Täna portaalis DirtFish avaldatud intervjuus kinnitas Toyota piloot, et tegemist oli tema onuga.

Ogier'l õnnestus siiski leida jõudu, et Monte Carlo rallil võistelda ja lõpuks saavutas ta seal ka teise koha. „[Juhtunu] oli nii värske. See nõudis minult väga palju, isegi arvestades seda, et pean end inimeseks, kes suudab oma emotsioone hästi kontrollida. Sellega oli raske leppida. Kõik juhtus nii kiiresti. Kui aus olla, siis kaalusin rallist loobumist, aga lõpuks tuli mul seda meeskonna nimel teha. Mul on hea meel, et suutsin jääda professionaalseks ning teha tugev sooritus, kuid Thierry [Neuville] oli isegi tugevam,“ sõnas Ogier.