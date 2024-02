Viaplay lõpetab Baltikumis tegevuse, kõik neile kuulunud ülekanded liiguvad Go3 kanalitesse

„Meil on hea meel sõlmida see leping ja tuua meie vaatajateni veelgi rohkem tippsporti. Go3 televisiooni tellijad saavad nautida parimat sporti ja vaatamiskogemust kogu Baltikumis. 2024 saab olema spordifännide jaoks erakordne aasta ja Go3 on koht, kus kõiki neid tippsündmusi nautida saab," ütles pressiteate vahendusel TV3 Grupi tegevjuht Christian Anting.

„See on õige samm nii Viaplay Grupi äritegevuse kui ka meie spordivaatajate jaoks kogu Baltikumis. See võimaldab meil veelgi enam keskenduda oma tegevusele Põhjamaades, Madalmaades ja Viaplay Selectis, mis on turud, kus näeme parimaid tingimusi kasvuks ja kasumlikkuseks, ning Poolas, kus tegutseme kuni 2025. aasta keskpaigani. Samal ajal saab meie spordisisu Eestis, Lätis ja Leedus kättesaadavaks kohaliku meediagrupi poolt hallatava väljakujunenud platvormi kaudu," märkis omalt poolt Viaplay Grupi president ja tegevjuht Jörgen Madsen Lindemann.

Go3 saab Viaplaylt litsentsi järgmistele võistlustele: jalgpall (UEFA Meistrite liiga, UEFA noorte liiga, UEFA Euroopa ja Konverentsi liiga, UEFA Rahvuste Liiga, UEFA kvalifikatsioonid, EURO 2024, Inglismaa kõrgliiga, FA Cup, Carabao Cup, The Championship, League One, League Two, Women's Super League, Women's FA Cup, Frauen Bundesliga, DFB Women Pokal, Arnold Clark Cup, Women's Copa America), autosport (Formula 1, Formula 2, Formula 3, IMSA seeria, Indycar), jäähoki (NHL, SHL), võitlussport (KSW, Invicta, Enfusion), golf (US Open, The Open Men&Women, DP World Tour Golf, LPGA Tour, US PGA Chmp, Asian Tour, Ryder Cup), PDC Darts, Matchroom Sportsi üritused, käsipall (Handball Bundesliga, käsipalli maailmameistrivõistlused), ragbi (Six Nations & International Rugby, Premiership Rugby League, EPCR Rugby, URC Rugby), Major League Baseball, Premier Padel, LFL.