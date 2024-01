VIDEO | Eestis harjutav Ukraina kergejõustikutäht avas hooaja vägeva tulemusega

Tegemist on maailma hooaja tippmargiga, lisaks temale on tänavu kahest meetrist jagu saanud ainult Nicola Olyslagers, kes püstitas eelmisel laupäeval Austraalia ja Okeaania rekordi 2.03.

Mullu jäi Mahutšihhi parimaks tulemuseks 2.03, Budapestis maailmameistriks tulles piisas talle 2.01st. Andeka sportlase isiklik rekord on kolm aastat tagasi hüpatud 2.06, millega ta jagab kõigi aegade edetabelis seitsmendat kohta. Maailmarekord 2.09 on 1987. aastast bulgaarlanna Stefka Kostadinova nimel. 2.04 või rohkem on ajaloo jooksul ületanud kõrgushüppes 21 naist.