Tänak on Hyundais rahul: auto töötab tegelikult väga hästi

Tänak tegi reedel sõiduvea, millega kaotas umbes 40 sekundit ning terve nädalavahetuse saatsid tema autot mootoriprobleemid, mis ei lubanud poodiumiheitlusse sekkuda. Sellegipoolest on saarlane masina suhtes positiivselt meelestatud.

„Autol pole viga. Loomulikult on see väga konkurentsivõimeline,“ lausus ta portaali Rallit.fi vahendusel. „Sellel on mitu tugevat külge. Mõistagi oli nii mõndagi, millest ma enne [Monte Carlosse] tulemist ei teadnud ning asfalti oli oluliselt rohkem kui testimisel. Ilma kogemusteta ei saa kõike kohe õigesti teha.“