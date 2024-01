TÖÖKAS TALENT | Piljardiäss Denis Grabe armastab enim kohta kätte näidata neile, kes liiga palju räägivad

Millal oli esimene selline võistlus, kuhu pääsesite kutse alusel osalema?

See võis olla 2011. aasta MM – siis olin ma täielik algaja. Toona olin õnnelik, kui võitsin ühe matši ja jäin kokkuvõttes vist 96. kohale. Nooremana tundusid kõik võistlused nii ägedad ja unistasin Euro Touri võitmisest, mida tänaseks olen kolm korda juba teinud. Vaatasin siis alt üles neile sportlastele, kellega tänaseks olen samal tasemel või isegi parem. Eks on käidud pikk tee ja üsna kaugele ning loodan, et see edulugu jätkub.

Kui noorena jagus inspiratsiooni, siis kuidas see püsib nüüd, kui võidud on juba taskus?

Tõsi, ajapikku on olnud motivatsiooni leidmisega probleeme, aga suured turniirid, kus on palju pealtvaatajaid ja head auhinnarahad ning võimalus teenida edetabeli punkte – need annavad mulle kõige rohkem tagasi. Mõned mängijad on enne turniiri nii enesekindlad, et pilluvad igasuguseid fraase ning kui saab neile koha kätte näidata, on hea tunne. Ma pole olnud küll maailmas number üks, aga võitnud korduvalt erinevaid maailmameistreid.

Seega on piljard paljuski vaimne mäng?

Vägagi. See sama mõjutamine toimub ka mängude ajal, kus ei öelda ehk otseselt mitte midagi vastase kohta, aga endamisi küll. Mõnel korral on läinud täitsa teravaks, ka minul. Need on väikesed detailid, millega eeliseid luua, aga mitte alati pole kõik aus ja tekivad sõnelused. Vaim peab tugev olema.