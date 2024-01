Kalev/Cramo pääses Pärnu vastu viimasel sekundil. Rannula oskas rasket mängu ette näha: „Mul oli see tunne juba TalTechi mängu ajal.“

Kalev sai esimesel veerandajal Pärnu vastu väikse õhuvahe sisse ja poolajapausile minnes juhiti 47 : 40, ent teine poolaeg kuulus pigem pärnakatele. Kaks minutit enne lõppu viis Isaiah Hart külalised lausa nelja punktiga ette, ent lõpp oli ikkagi punkt-punkti lahing, kus tõmbas pikema kõrre kodumeeskond.

Seejuures on Pärnul, mida kahetseda. 46 sekundit enne kohtumise lõppu oli debüüdi teinud Ervins Jonatsil viigiseisul kaks vabaviset, kuid lätlane viskas mõlemad mööda. Sellele reageeris Kalevi uus mees Ben Shungu tabava keskpositsiooniviskega. Siim-Markus Post tõi terava läbimurdega veel tabloole viigi, kuid kohtumise saatuse otsustas Kregor Hermeti täpne vabavise 1,2 sekundit enne lõppu.

Kalevi peatreener Heiko Rannula tunnistas 14. järjestikuse võidu järel Delfi ülekandes, et see tuli oodatult raske. „Mul oli see tunne juba TalTechi mängu ajal (võideti laupäeval 81 : 63 – R. V.), kus tegime 20 pallikaotust ja väga kehva mängu. Teadsime, et seis pole kõige parem ja koosseisus pole rollid paika jooksnud. Selline mäng pidi varem või hiljem tulema. Peame sellest õppima ja õnneks on meil natuke aega kosuda.“

Kalevil on olnud viimasel ajal probleeme nii vigastuste kui haigustega – lisaks on mõned mehed välja vahetatud. „Olime täna ülipehmed. Lahtised pallid, üks-üks kaitse … Me ei saanudki kaitses mingit taktikat ellu viia, sest üks-üks kaitses hävisime nii palju. Kiitused ka Pärnule, mõlemad tagumised olid neil väga tublid,“ sõnas Rannula.

„Hooaja jooksul tuleb mõõne ja tõuse sisse. Meie jaoks on väga tähtis, et trennis oleks kümme meest ja saaksime intensiivsust hoida. Vahepeal mängisime säästurežiimil ja see lõi ka välja,“ resümeeris Kalevi peatreener.

Kalevi parimana tõi neli kolmest tabanud Mikk Jurkatamm 16 punkti, Hermet lisas 14 punkti ja kaheksa lauapalli. Kaotajate parimana tõi Troy Barnies 15 punkti, Posti arvele jäi 14 punkti ja kümme korvisöötu.

Raplale tähtis võit, Tartule suur kaotus