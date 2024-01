Ekspert: need seitse mängijat on võimelised üle lööma NBA kuulsaima rekordi

Tegelikult on valem suurte punktiskooride taga lihtne ja loogiline. Mäng on muutunud viimase kümnekonna aastaga nii palju kiiremaks, et seeläbi tehakse rohkem viskeid ja seega kasvab ka skoor.

„Kui vaadata viimase kümne aasta NBA üldnäitajaid, siis tempo on läinud selgelt kõrgemaks. Üks selge põhjus on, et ründelaua järel on 24 sekundi asemel ründamiseks aega 14 sekundit. See paratamatult teeb mängu kiiremaks,“ tõi Olgo välja.

Kes on 100 punktiks võimelised?

Aga kes oleks teoorias need mehed, kes on võimelised 100 punktini jõudma? Olgo tõi välja järgmised nimed: