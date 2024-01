Sprindilegend on 45aastaselt nii heas vormis, et osaleb kohalikel meistrivõistlustel

Tänavu on ta kaasa löömas ka sisehooajal – jaanuari alguses sai ta 60 meetris kirja aja 6,81, millega kvalifitseerus Suurbritannia meistrivõistlustele. Daily Maili andmetel võrdles Chambers end pärast jooksu kuulsa filmikangelase Benjamin Buttoniga, kes vananes tagurpidi. 6,81 on igati korralik aeg, Eestis annaks see tänavuse hooaja jooksvas edetabelis Karl Erik Nazarovi (6,70) järel teise koha. Glasgows toimuva sise-MMi normatiiv on 6,58.