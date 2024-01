SUUR LUGU: miks korduvad lääged spordiklišeed, mis pahandavad huvilisi?

Õhtulehe reporter kutsus niinimetatud virtuaalsesse ümarlauda endise Eesti korvpallikoondise peatreeneri Üllar Kerde, legendaarse kulturisti Ott Kiivika, Põlva Serviti käsipalliklubi lootsi Kalmer Mustingu ja Eesti suusakoondise peatreeneri Aivar Rehemaa.

Sissejuhatuseks vuristasin neile ette maailmas enim levinud spordiklišeed: võtame ühe mängu korraga; andsime endast 110 protsenti; vastased tahtsid võitu rohkem; paberil on tegu tugeva meeskonnaga; meil on selg vastu seina, peame võitma; meistritiitleid võidetakse kaitsemänguga; meeskonnal on hea omavaheline keemia; võit on võit.

Sporti laiemalt jälgivad neli oma valdkonna asjatundjat nõustusid, et eelnimetatud väljendid kõlavad nagu halb muusika ega anna tõelisele fännile asjalikku teavet. Nende jutust koorus aga tõdemus, et üsna tihti on klišeede kasutamine paratamatus.