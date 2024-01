Pahv kutsub fänne korrale: vastasest tuleb üle olla, kuid seejuures tuleb ropp sõim ja füüsiline kokkupuude välistada

Pärnakate viimane ebameeldiv kogemus pärineb eelmisest reedest, kui Sadamal oli Keilas võõrsilmäng. Juhtunut kirjeldatakse kui 40 minutit terrorit, mil labaseid märkusi, mõnitamist, füüsilist ähvardamist nii Pärnu fännide kui meeskonna aadressil. Mõned näited: „Ou, Pärnu fännid, te võite need trummipilgad endale p...se lükata“, „Pärnus ongi ju ainult peded“, „Viska mööda kuradi ilalõug“ (Ivo Van Tammele vabaviskejoonel), „Mine pesema, paks“ (Pärnu meeskonna managerile), „Väljas saate tappa ka, siis teate, et enam Keilasse ei tule“, „Mis sa vahid seal oma lolli näoga“ (Pärnu fännile, kes julges korraks pilgu mõnitajate suunas pöörata). Lõpuks oli läinud asi ka füüsiliseks, kui noort Pärnu fänni mõnitati tema mütsi pärast ja seejärel müts peast ära löödi.

Coolbeti peatreener Peep Pahv reageeris Sadama fännide avalikule kirjale tiimi Facebooki leheküljele tehtud postituses.

„Keila koduväljak on kohalikul korvpallimaastikul saavutanud juba kurikuulsa karukoopa maine. Ühelgi vastasel pole siin mugav mängida. Nii peabki olema! Meie fännidel on oma laulud, hüüdlaused, vägevad trummilööjad – kõik need väärt detailid, mis aitavad kodumeeskonda ja segavad vastaseid,“ kirjutab Pahv.

„Vägev tunne on väljaku ääres seista ja seda kõike tajuda. Nii võimast emotsiooni mujal Eesti pallimängusaalides ei leia. Selleks tuleb sõita kaugele: Kaunasesse, Belgradi või Ateenasse. Võrdlus suurtega võib tunduda kentsakas, aga meie oma väiksemas maailmas soovime olla nende sarnased.

Korvpallis on tohutult emotsiooni ja mõistagi kanduvad need tunded palliplatsilt üle tribüünidele. Selleks me ju seda teemegi, et inimesed saaksid tulla ja endast välja elada. Tegelikult võiks nii olla igas saalis – ka sinu vastu oleva inimmassi ees mängimine on nauding.

Emotsiooni ajel nihkuvad piirid tavapärasusest edasi. Ka see on normaalne, sest need paar tundi on vastasmeeskond ja nende fännid vaenlased, kes tuleb alistada. Korvpallurid peavad seda tegema palliplatsil, fännid tribüünil. Mida see tähendab? Mängijad peavad olema osavamad, kiiremad ja tugevamad ning pallid korvi viskama. Fännid peavad aga kõvemini laulma, hüüdma ja trummi taguma – nii, et külaliste toetajaid poleks sekundikski kuulda.

Kas selle juurde kuulub iroonia? Jah! Kas selle juurde kuulub alandamine? Ei!